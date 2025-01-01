Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Tote Callboys petzen nicht

SAT.1Staffel 10Folge 1726
Tote Callboys petzen nicht

Tote Callboys petzen nicht

Richter Alexander Hold

Folge 1726: Tote Callboys petzen nicht

45 Min.Ab 12

Seit vier Jahren ist Christiane mit ihrem mehr als 20 Jahre älteren Mann Frank Ambrosius verheiratet. Doch die Ehe mit dem reichen Unternehmensberater reicht der Angeklagten offensichtlich nicht aus: Sie betrügt ihn mit dem attraktiven Simon. Nun wird sie von Simon erpresst: Entweder sie bezahlt 10.000 Euro oder er erzählt ihrem eifersüchtigen Mann von dem Seitensprung. Kurz darauf ist Simon tot. Wurde ihm die Erpressung zum Verhängnis?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

