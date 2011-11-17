Die Nacht auf dem DachJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 61: Die Nacht auf dem Dach
45 Min.Folge vom 17.11.2011Ab 12
Andreas Braun soll seine Stieftochter schwer verletzt haben. Hat er die Nerven verloren, weil der Teenager so aufmüpfig geworden ist?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
