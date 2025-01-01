Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 1: #HILFE
23 Min.Ab 12
Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera übernehmen den Fall einer entführten Influencerin als Einsatzkommission: Nach einem Fantreffen wird sie vor laufender Kamera hinterrücks überrumpelt und entführt! Ihr Freund und Manager eilte noch zum Ort des Geschehens, findet aber nur noch ein Fläschchen Chloroform auf dem Parkplatz. Auf der Suche nach dem Täter geraten eine Stalkerin und der Chauffeur unter Verdacht, der seit dem Entführungsvideo ebenfalls verschwunden ist.
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1