Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 18: Kids auf dem Pulverfass
23 Min.Ab 12
Der Kölner Einsatzkommission wird ein Messerangriff auf einem Skater-Gelände gemeldet. Ein Junge wurde dabei verletzt! Aufgrund eines Drogenfundes bei dem Teenager erkennen Paul Richter und Stephan Sindera schnell, dass der Adoptivjunge nicht ganz unschuldig an dem Angriff ist.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1