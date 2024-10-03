Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 20: Argusaugen
23 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
In einer beschaulichen Nachbarschaft sind Paul Richter und Stephan Sindera als Teil einer Kölner Einsatzkommission einem perversen Spanner auf den Fersen. Ein von der Einsatzkommission veröffentlichtes Phantombild hat dazu geführt, dass ein Streit unter Nachbarn eskaliert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1