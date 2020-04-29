Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 13: Die Puppenhändler
23 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 12
Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera von der Kölner Einsatzkommission finden eine zusammengeschlagene Krankenschwester im Park vor, die von geköpften Troll-Puppen umgeben ist. Zudem eine leere Ketamin-Ampulle! Was hat sich hier zugetragen?
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
12
