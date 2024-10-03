Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 03.10.2024
Folge 9: Spurlos verschwunden

23 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12

Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera von der Kölner Einsatzkommission ermitteln im Fall eines vermissten Mädchens. Bei einem KiTa-Ausflug ist die Fünfjährige verschwunden. Die ersten Hinweise deuten darauf, dass das Mädchen entführt wurde. Sowohl der Vater, als auch der neue Freund der Mutter sind, trotz Alibi, plötzlich tatverdächtig. Die Beamten müssen schnell handeln, um das Mädchen zu finden.

