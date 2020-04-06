Sportliches (Un)VergnügenJetzt kostenlos streamen
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 2: Sportliches (Un)Vergnügen
23 Min.Folge vom 06.04.2020Ab 12
Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera ermitteln als Kölner Einsatzkommission in einer Vergewaltigungsserie in einem Park. Als die Beamten dort Streife laufen, treffen sie auf eine blutüberströmte Frau in zerrissener Kleidung. Paul Richter und Stephan Sindera gehen jeder Spur nach.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1