Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 5: Er ist guter Junge
23 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 12
Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera übernehmen als Einsatzkommission den Fall um eine vermisste 17-Jährige. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass die Schülerin nicht von zuhause abgehauen ist, sich aber in Begleitung eines gewaltbereiten Mannes befindet. Die Beamten müssen dringend herausfinden, wer der Mann ist, denn wahrscheinlich ist die Minderjährige nicht freiwillig bei ihm.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
