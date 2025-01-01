Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 10: Verchlagene Liebe
23 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Das Team Richter und Sindera der Einsatzkommission ermitteln im Fall eines schweren Verkehrsunfalls auf dem Gelände einer Spedition. Überhöhte Geschwindigkeit hat den Wagen eines Mitarbeiters überschlagen lassen. Schnell stellt sich heraus, dass der Unfall absichtlich durch Fremdeinwirkung herbeigeführt wurde. Die Befragung der Ehefrau lässt die Polizisten vermuten, dass sie misshandelt wurde! Damit hätte sie ein Motiv ...
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1