Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Pflegehölle

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 08.04.2020
Pflegehölle

PflegehölleJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 11: Pflegehölle

23 Min.Folge vom 08.04.2020Ab 12

Paul Richter und Stephan Sindera greifen eine gefesselte Frau auf, die in den Straßen Kölns umhertaumelt. Die Einsatzkommission findet in ihrer Wohnung Drohbriefe des Vermieters. Als eine weitere Frau ermittelt wird, entdeckt das Polizisten-Duo eine Gemeinsamkeit der beiden Opfer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen