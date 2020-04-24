Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 3: Tims Eulenspiele
23 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12
Als Teil einer Kölner Einsatzkommission sind Paul Richter und Stephan Sindera einem unberechenbaren Serieneinbrecher auf der Spur, der es auf die Wohnungen alleinstehender Frauen abgesehen hat. Bei den Einbrüchen nimmt der Täter nichts mit, sondern hinterlässt immer wieder eine Sache: Eulenfiguren! Als eine Frau im Zuge eines Einbruches schwer verletzt wird, stehen die Beamten einem wütenden Nachbarschaftsmob gegenüber, der Selbstjutiz üben will.
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1