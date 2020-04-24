Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Tims Eulenspiele

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 24.04.2020
Folge 3: Tims Eulenspiele

23 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12

Als Teil einer Kölner Einsatzkommission sind Paul Richter und Stephan Sindera einem unberechenbaren Serieneinbrecher auf der Spur, der es auf die Wohnungen alleinstehender Frauen abgesehen hat. Bei den Einbrüchen nimmt der Täter nichts mit, sondern hinterlässt immer wieder eine Sache: Eulenfiguren! Als eine Frau im Zuge eines Einbruches schwer verletzt wird, stehen die Beamten einem wütenden Nachbarschaftsmob gegenüber, der Selbstjutiz üben will.

