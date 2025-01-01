Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 12: Feuerteufel
23 Min.Ab 12
Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera ermitteln als Kölner Einsatzkommission in einer gefährlichen Serie eines Brandstifters. Bisher haben die Feuer keine Verletzten gefordert. Als der Feuerteufel ein weiteres Mal zuschlägt, steht ein Mann in Flammen!
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
