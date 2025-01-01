Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 4: Muss erst was passieren?
23 Min.Ab 12
Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera ermitteln als Kölner Einsatzkommission im Fall extremen Stalkings einer Frau, die bereits mehrfach verfolgt wurde. Immer wieder taucht ihr Kollege angeblich dort auf, wo sie ist - sogar in ihrer Wohnung soll er bereits gewesen sein!
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1