Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Falsche Kollegen

SAT.1Staffel 1Folge 16
Folge 16: Falsche Kollegen

23 Min.Ab 12

Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera von der Kölner Einsatzkommission machen Jagd auf falsche Polizisten! Vor der Wache taucht plötzlich ein schwer verletzter Mann auf. Er gibt an, von zwei Polizisten niedergeschlagen worden zu sein! Seine Haustürschlüssel wurden entwendet - und seine Tochter ist allein zuhause! Da die Täter gewaltbereit sind, eilen sie dorthin und finden ein verwüstetes Haus vor, aber nicht die Tochter!

