Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Zahltag

SAT.1Staffel 1Folge 7
Zahltag

ZahltagJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 7: Zahltag

23 Min.Ab 12

Die Ermittler einer Kölner Einsatzkommission Paul Richter und Stephan Sindera werden Zeuge, wie es in einem Kiosk zu einem Überfall kommt. Kaltblütig ist eine Waffe auf den Besitzer gerichtet und mit den Worten "Zahltag" soll er Geld aus der Kasse nehmen! Als die Beamten den Täter stellen, fällt ein Schuss! Richter und Sindera treffen auf einen innerlich zerrissen wirkenden Familienvater, der sich für sein Handeln entschuldigt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen