Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 14: Hundeelend
23 Min.Folge vom 14.04.2020Ab 12
Eine Hundeschulenbesitzerin ist seit geraumer Zeit massiven Psychoterror ausgesetzt. Massive Bedrohungen gegen die Hundeschule nehmen zu und eine Hunde-Trainerin verschwindet spurlos! Dann spitzt sich die Lage zu: Es gibt einen gefährlichen Säureangriff auf einen weiteren Angestellten.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1