Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

SAT.1Staffel 1Folge 17
Folge 17: Wer hat Angst vorm freien Mann

23 Min.Ab 12

Als Teil einer Kölner Einsatzkommission ermitteln Paul Richter und Stephan Sindera im Fall eines Mordversuchs durch eine Paketbombe: Die Bombe hat den Paketboten getroffen! Die eigentliche Empfängerin steht unter Schock.

