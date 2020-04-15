Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 8: Falsche Freunde
23 Min.Folge vom 15.04.2020Ab 12
Die Einsatzkommission wird über eine schwere Körperverletzung in Kenntnis gesetzt. Ein Mann hat Zivilcourage bewiesen und wurde dabei niedergestochen. Ort des Geschehens ist ein öffentlicher Parkplatz, der als Drogenumschlagplatz eines kriminellen Bandenrings gilt. Ins Visier der Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera gerät ein vorbestrafter Drogenboss und eine mögliche Zeugin, die ängstlich etwas zu verheimlichen versucht.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
