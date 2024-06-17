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Schmatzo

Schmatzo: Kochen für Freunde

ORF1Staffel 1Folge 273vom 17.06.2024
Schmatzo: Kochen für Freunde

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Folge 273: Schmatzo: Kochen für Freunde

16 Min.Folge vom 17.06.2024

Hühnerbruststreifen mit Avocadosalat: Heute kochen die Kinder mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln währenddessen eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen?Die Kochkids Stani und Estelle machen sich eifrig an das heutige Gericht. Beim Tischdecken besprechen Joanna, Anna-Sophie, Nico und Kevin wer wo sitzt. Es entsteht ein Streit zwischen Buben und Mädchen. Ob die Vier sich einigen werden? Bildquelle: ORF

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