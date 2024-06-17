Schmatzo: Kochen für FreundeJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 273: Schmatzo: Kochen für Freunde
16 Min.Folge vom 17.06.2024
Hühnerbruststreifen mit Avocadosalat: Heute kochen die Kinder mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln währenddessen eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen?Die Kochkids Stani und Estelle machen sich eifrig an das heutige Gericht. Beim Tischdecken besprechen Joanna, Anna-Sophie, Nico und Kevin wer wo sitzt. Es entsteht ein Streit zwischen Buben und Mädchen. Ob die Vier sich einigen werden? Bildquelle: ORF
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