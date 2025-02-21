Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 345vom 21.02.2025
16 Min.Folge vom 21.02.2025

Doktor Professor Alex empfängt die Kinder in seinem Kochlabor. Die Köche Melisa und Amos führen wilde Kochexperimente mit Alex durch. Hoffentlich explodiert dabei nichts! Sie machen Spaghetti aus Suppe, und eine Spritze ist dabei das wichtigste Instrument. Ganz schön gefährlich wird es, als Alex mithilfe von Stickstoff Eis zubereitet. Chemiemantel an, Schutzbrille auf! Lara, Shahin, Isabell und Marie recyceln einen alten Bilderrahmen und bauen eine Tafel daraus, um chemische Formeln aufzuzeichnen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

ORF1
