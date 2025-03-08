Schmatzo
Folge 358: Schmatzo: Zitrone
16 Min.Folge vom 08.03.2025
Das Motto des Tages lautet: Sauer macht lustig. Es geht also um die Zitrone. Paul und Helene probieren verschiedene Salat-Dressings mit Zitrone aus. Lukas und Kyra füllen in ihre Eisteegläser Erdbeeren, Melone und ganz viel Zitronensaft. Ben und Magdalena bauen bunte Zitronen-Eiswürfel. Hier kommt Zitronensaft mit klein geschnittenem Obst und Blütenblättern in die Formen. Alex zeigt uns, wie man Zitronen länger haltbar machen kann. In Marokko isst man eingelegte Zitronen gerne zu Couscous-Salat. Bildquelle: ORF/Rene Rothkopf
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0