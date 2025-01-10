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Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Die kohlrabenschwarze Schneerose

ORF1Staffel 2025Folge 750vom 10.01.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Die kohlrabenschwarze Schneerose

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Servus Kasperl

Folge 750: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Die kohlrabenschwarze Schneerose

23 Min.Folge vom 10.01.2025

Kasperl und Hopsi treffen im Wald eine gerade erblühende Schneerose. Diese ist besonders stolz auf ihre schneeweißen Blütenblätter. Während Kasperl und Hopsi Holz zum Einheizen sammeln gehen, kommt das Russteufelchen Faucherl des Weges. Gerade als es neben der Blume steht, schüttelt es sich und die Blütenblätter werden ganz schwarz. So treffen Kasperl und Hopsi eine furchtbar traurige Schneerose an, als sie wieder zurückkommen. Sie versprechen der Blume die Omamatschi um Rat zu fragen und machen sich auf den Weg nach Hause. Dabei bemerken sie nicht, dass sie einen blinden Passagier auf ihrem mit Holz beladenen Schlitten haben: Faucherl. Bildquelle: ORF

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