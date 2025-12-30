Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Ein seltsames GlücksschweinJetzt kostenlos streamen
23 Min.Folge vom 30.12.2025
Die Hexe Wackelkopf ist schwer beleidigt, weil der Rauchfangkehrer Rußwurm allen, nur ihr nicht, ein schönes Neues Jahr wünscht. Als Strafe verzaubert sie den Rauchfangkehrer, der ab sofort nur mehr Blödsinn spricht. Kasperl und Hopsi laufen in den Hexenwald, um den Zauber rückgängig zu machen. Bildquelle: ORF
