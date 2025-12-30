Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Ein seltsames Glücksschwein

ORF1Staffel 2025Folge 895vom 30.12.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Ein seltsames Glücksschwein

23 Min.Folge vom 30.12.2025

Die Hexe Wackelkopf ist schwer beleidigt, weil der Rauchfangkehrer Rußwurm allen, nur ihr nicht, ein schönes Neues Jahr wünscht. Als Strafe verzaubert sie den Rauchfangkehrer, der ab sofort nur mehr Blödsinn spricht. Kasperl und Hopsi laufen in den Hexenwald, um den Zauber rückgängig zu machen. Bildquelle: ORF

