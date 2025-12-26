Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Das Lied der WeihnachtJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 894: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Das Lied der Weihnacht
23 Min.Folge vom 26.12.2025
Weihnachtsstress in Kasperlhausen. Auch Kasperl und Pezi haben einiges zu tun, als sie eine Postkarte der Weihnachtsfee erhalten. Sie sollen sofort zu ihr eilen. Als die beiden bei der Fee ankommen, finden sie diese ganz verzweifelt vor. Ein Bösewicht namens Rawuzulus Grantigissimus Maximus hat das Lied der Weihnacht gestohlen und in seine düstere Grotte mitgenommen. Ohne diesem Lied gibt es kein Weihnachten mehr. Kasperl und Pezi machen sich sofort auf den Weg zu diesem Rawuzulus. Bildquelle: ORF
