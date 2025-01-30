Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der HauptgewinnJetzt kostenlos streamen
Folge 768: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der Hauptgewinn
23 Min.Folge vom 30.01.2025
Kasperl und Pezi haben bei einem Preisausschreiben den ersten Preis gewonnen, eine Wochenendbehausung am Ufer des Waldsees. Doch als sie dort ankommen, erleben sie eine wenig erfreuliche Überraschung. Bildquelle: ORF
