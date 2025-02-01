Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Maximilian, der HahnJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 770: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Maximilian, der Hahn
23 Min.Folge vom 01.02.2025
Maximilian, ein eitler und hochnäsiger Hahn, erscheint in der Kasperlwohnung, denn er hat beschlossen, ab sofort bei Kasperl und Buffi zu wohnen. Die beiden sind sprachlos, denn niemand kann Maximilian leiden. Doch als Maximilian sich dann auf einen vollen Einkaufskorb stürzt, passiert es: Er verwandelt sich in ein hässliches Ungeheuer. Ob da der Tintifax seine Hände im Spiel hat? Bildquelle: ORF
