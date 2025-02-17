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Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Tschiep - Tschiep - Tschieptschiep

ORF1Staffel 2025Folge 783vom 17.02.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Tschiep - Tschiep - Tschieptschiep

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Servus Kasperl

Folge 783: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Tschiep - Tschiep - Tschieptschiep

23 Min.Folge vom 17.02.2025

Als die Gemüsefrau, Frau Rübenblatt, der Kräuterhexe Morchelstinka Kräutabutta ihre Kräuter nicht abkaufen möchte, rächt sich diese indem sie heimlich das Gemüse der Gemüsefrau verhext. Jeder der davon isst, soll schrecklichen Durchfall bekommen. Pezi überrascht die Hexe bei ihrer Zauberei und wird deshalb auch gleich verhext, damit er nichts verraten kann. Als Kasperl kommt, findet er einen Pezi vor, der nur "tschiep" sagen kann, wie ein Vogel. Bildquelle: ORF

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