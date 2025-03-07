Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der größte aller Zauberer

ORF1Staffel 2025Folge 799vom 07.03.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der größte aller Zauberer

Servus Kasperl

Folge 799: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der größte aller Zauberer

23 Min.Folge vom 07.03.2025

Aus Rache, weil er wegen eines Fehlers von Dr. Servatius aus dem Stadttheater rausgeschmissen wurde, belegt der Zauberer Kannixus seinen Zylinder mit einem Zauberschwur. Doch statt Dr. Servatius trifft dieser Schwur Pezi, der für Kannixus einspringen soll. Kasperl muss leider feststellen, dass Pezi plötzlich Hasenohren gewachsen sind, und jeder Versuch seinen Freund wieder zurückzuverwandeln misslingt. Alles wird nur noch schlimmer ... Bildquelle: ORF

