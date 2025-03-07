Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der größte aller ZaubererJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 799: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der größte aller Zauberer
23 Min.Folge vom 07.03.2025
Aus Rache, weil er wegen eines Fehlers von Dr. Servatius aus dem Stadttheater rausgeschmissen wurde, belegt der Zauberer Kannixus seinen Zylinder mit einem Zauberschwur. Doch statt Dr. Servatius trifft dieser Schwur Pezi, der für Kannixus einspringen soll. Kasperl muss leider feststellen, dass Pezi plötzlich Hasenohren gewachsen sind, und jeder Versuch seinen Freund wieder zurückzuverwandeln misslingt. Alles wird nur noch schlimmer ... Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0