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Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das Geheimnis der Feuerblume

ORF1Staffel 2025Folge 818vom 31.03.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das Geheimnis der Feuerblume

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Folge 818: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das Geheimnis der Feuerblume

23 Min.Folge vom 31.03.2025

Kasperl und Pezi entdecken ein Märchen im Märchenbuch, das kein Ende hat. Es erzählt von einer Prinzessin, die heiraten sollte, aber keiner der Freier war ihr recht. Weiter geht die Geschichte nicht. Kasperl und Pezi erfahren von der Märchentraude und deren Zauberkugel, dass die Prinzessin zu zweien der Freier, dem Zwergenkönig und dem Riesen, besonders garstig war. Darum wurde sie von den beiden in eine Feuerblume verwandelt. Kasperl und Pezi machen sich auf den Weg diese Blume zu suchen... Bildquelle: ORF

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