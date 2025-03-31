Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das Geheimnis der FeuerblumeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 818: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das Geheimnis der Feuerblume
23 Min.Folge vom 31.03.2025
Kasperl und Pezi entdecken ein Märchen im Märchenbuch, das kein Ende hat. Es erzählt von einer Prinzessin, die heiraten sollte, aber keiner der Freier war ihr recht. Weiter geht die Geschichte nicht. Kasperl und Pezi erfahren von der Märchentraude und deren Zauberkugel, dass die Prinzessin zu zweien der Freier, dem Zwergenkönig und dem Riesen, besonders garstig war. Darum wurde sie von den beiden in eine Feuerblume verwandelt. Kasperl und Pezi machen sich auf den Weg diese Blume zu suchen... Bildquelle: ORF
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