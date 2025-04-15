Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Trixi wird verzaubertJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 828: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Trixi wird verzaubert
25 Min.Folge vom 15.04.2025
Im Zoo sind alle sehr beschäftigt und so bemerkt keiner, dass der böse Zauberer Sauerbein das Tierfutter für Eddi und Fritz verzaubert. Als der Eisbär und der Pinguin schließlich davon essen, sind sie plötzlich übersät mit blauen Punkten. Trixi erfährt von den Kindern, was passiert ist und macht sich wütend auf zu Sauerbein, um ihn dazu zu bringen, seinen Zauber rückgängig zu machen. Kasperl jedoch wittert die Gefahr, in die Trixi sich begibt und eilt ihr gemeinsam mit Leopold hinterher. Bildquelle: ORF
