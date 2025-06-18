Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2025Folge 858vom 18.06.2025
23 Min.Folge vom 18.06.2025

Kasperl, Strolchi und ihr Freund, das Krokodil Hamihami, sind vom König der Sonneninsel zu einem großen Sommerfest eingeladen. Als sie dort mit ihrem Segelboot eintreffen, stellen sie fest, dass sie sich im Termin geirrt haben. Sie sind einen Tag zu früh. Aber das ist gut so, denn Räuber haben sich ins Schloss geschlichen, um den Schatz des Königs zu stehlen. Bildquelle: ORF

