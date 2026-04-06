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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 06.04.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 06.04.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 06.04.2026

Philipp Stohner vertrat Tirol bei "Silvia kocht". Nach Stationen in der Spitzenküche und Auszeichnungen wie "Global Master Chef" liegt sein Fokus nun auf der Förderung junger Talente. Als Vizepräsident des Österreichischen Kochverbands setzt er damit auf Kulinarik, Bildung und Nachhaltigkeit. Gerichte: Semmelknödel-Tortilla mit Crème fraîche und Graved Lachs Quiche Lorraine

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