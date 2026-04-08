Silvia kocht
Folge vom 08.04.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 08.04.2026
Philipp Stohner präsentiert Tirol bei "Silvia kocht“. Nach Erfolgen in der Spitzengastronomie engagiert er sich heute stark für den Kochnachwuchs und ist Vizepräsident des Österreichischen Kochverbands. Als vielfach ausgezeichneter Koch und Trainer erzielte er internationale Erfolge und erkochte mit seinem Team in Nauders mehrere Hauben. Die Gerichte diesmal: 1. Gebratenes Maishendl mit geflämmtem Mais & Popcornschaum 2. Knuspriger Gerstlknödel ohne Ei & Mehl mit lauwarmem Krautsalat Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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