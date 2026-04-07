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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 07.04.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 07.04.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 07.04.2026

Johann Egger startete seine Karriere mit einer Lehre zum Koch im Hotel Austria. Es war einer der jüngsten Küchenmeister Österreichs, Chefkoch für ÖSV-Athleten, Küchenchef im Hotel Schweizerhof in Kitzbühel. Bei "Silvia kocht" präsentiert der Tiroler Koch am Dienstag diese Gerichte: - Schokoladen Brownie mit Prosecco Sabayon und Nuss Crunch - Weiße Schokoladen Schnitte mit Butterkeksboden und Fruchtgelee Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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