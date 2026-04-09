Silvia kocht: Unterwegs am AchenseeJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 09.04.2026: Silvia kocht: Unterwegs am Achensee
25 Min.Folge vom 09.04.2026
Die Sendung führte in die Tiroler Berge und an den Achensee. Ziel war die Gramai Alm im Falzthurntal auf 1270 Metern. Dort kochte Silvia Schneider mit den Zwillingsbrüdern Martin und Michael regionale Spezialitäten wie Saibling und Almochse. Das Fleisch holte sie vom Pfunerhof, wo Angus- und Wagyu-Rinder gezüchtet wurden. Am Achensee traf sie Taucher Stephan Kobinger und erkundete mit ihm die Unterwasserwelt. Bildquelle: ORF/Thomas Ramstorfer
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