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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs am Achensee

ORF2Folge vom 09.04.2026
Silvia kocht: Unterwegs am Achensee

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Silvia kocht

Folge vom 09.04.2026: Silvia kocht: Unterwegs am Achensee

25 Min.Folge vom 09.04.2026

Die Sendung führte in die Tiroler Berge und an den Achensee. Ziel war die Gramai Alm im Falzthurntal auf 1270 Metern. Dort kochte Silvia Schneider mit den Zwillingsbrüdern Martin und Michael regionale Spezialitäten wie Saibling und Almochse. Das Fleisch holte sie vom Pfunerhof, wo Angus- und Wagyu-Rinder gezüchtet wurden. Am Achensee traf sie Taucher Stephan Kobinger und erkundete mit ihm die Unterwasserwelt. Bildquelle: ORF/Thomas Ramstorfer

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