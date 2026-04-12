Silvia kocht
Folge vom 12.04.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 12.04.2026
Max van Triel, halb Osttiroler, sammelte nach seiner Ausbildung in Deutschland Erfahrung in Top-Restaurants wie der Schwarzwaldstube und dem Interalpen Hotel Tyrol. Schließlich kehrte er nach Osttirol zurück und setzt im Hotel Rauter mit neuen kulinarischen Ideen Akzente. Die Gerichte diesmal: - Gebeizte Isel-Forelle mit Gurke, Buttermilch und Kren - Frikassee vom Perlhuhn mit Spargel, Morcheln, Erbsen und Minze Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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