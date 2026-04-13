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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 13.04.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 13.04.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 13.04.2026

David Senfter, gebürtiger Osttiroler, fand über Umwege zur Gastronomie. Nach Ausbildung und Stationen bei renommierten Köchen sammelte er Erfahrung in Spitzenbetrieben. 2020 kehrte er zurück, eröffnete das Pop-up "Monte“ und ist heute Küchenchef im Dolomitengolf Suites mit dem Restaurant Vincena in Lavant. Die Gerichte diesmal: - Heilbutt mit Nussbutter-Sellerie, Schnittlauch und Limette - Osttiroler Gams-Tatar mit Erdäpfeln, Speck und Junglauch Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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