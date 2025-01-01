Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Verschwörung

WarnerStaffel 9Folge 15
Verschwörung

VerschwörungJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 15: Verschwörung

41 Min.Ab 16

Eigentlich können die Kandorianer dank Clarks Hilfe ungestört und unerkannt zwischen den Menschen leben. Doch ein Unbekannter hat es auf sie abgesehen. Drei Kandorianer werden entführt und für furchtbare Experimente benutzt. Doch wer ist der Unbekannte? Clark erfährt, dass die drei Entführten Experimente an toten Menschen durchführten und einen sogar wieder zum Leben erweckten. Will dieser sich nun an ihnen rächen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen