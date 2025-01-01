Smallville
Folge 6: Blind Date
41 Min.Ab 12
Um einen Job als TV-Moderatorin zu ergattern, bittet Lois Clark um Hilfe. Die beiden werden überraschender Weise als Team engagiert und sollen über ihre persönlichen Erfahrungen mit Blind Dates berichten. Bei ihren Versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen, keimt bei beiden insgeheim die Eifersucht auf die Eroberungen des jeweils anderen.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
