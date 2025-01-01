Smallville
Folge 10: Der Meister und sein Schüler
41 Min.Ab 12
Die Frauen in Olivers Umfeld werden Opfer von Anschlägen. Lois und Chloe werden von Pfeilen getroffen, und Mia wird entführt. Für Oliver ist klar: Sein ehemaliger Meister aus dem Bund der Bogenschützen muss der Übeltäter sein. Denn den Mitgliedern ist es streng verboten, Geliebte, Verbündete oder Schüler außerhalb des Bundes zu haben. Oliver wendet sich gegen seinen Meister Vordigan ...
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
