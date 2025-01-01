Smallville
Folge 13: Die Geburt eines Schurken
41 Min.Ab 12
Der zwölfjährige Alec stiehlt ein "Warrior Angel"-Heft auf einer Comicmesse. Was er nicht weiß: Das Büchlein ist mit einem schlimmen Fluch belegt. Die Magierin Zatanna und Clark beginnen sofort mit der Suche nach dem Dieb, denn der Fluch springt nun auf ihn über, und Alec verwandelt sich in den Helden aus dem Buch. Doch die Geschichte der Titelfigur geht im Heft nicht gut aus, denn er verwandelt sich in ein Monster. Ist das nun auch Alecs Schicksal?
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen