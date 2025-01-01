Smallville
Folge 14: Hypnose wider Willen
41 Min.Ab 16
Eine Fee verbreitet Chaos unter den Superhelden. Sie verteilt am Valentinstag nämlich nicht nur Pralinen, sondern bestäubt ihre Käufer auch mit Kryptonitstaub. Die Auswirkungen auf Clark sind fatal! Er kann nun allein durch seine Worte Menschen manipulieren. Unfreiwillig kündigt Lois deshalb ihren Job und wird zur perfekten Hausfrau, denn Clark äußert sich unzufrieden über ihre Beziehung ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen