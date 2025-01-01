Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 9Folge 19
41 Min.Ab 12

Lois gerät in große Gefahr. Maxwell Lord, bekannt als der schwarze König und Mitglied von "Checkmate" hat es sich zum Ziel gemacht, alle Außerirdischen auf der Erde auszulöschen, was auch den "Fleck" betrifft. Und um an diesen heranzukommen, braucht er nun Personen, die ihn kennen - so zum Beispiel auch Lois ...

