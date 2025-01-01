Smallville
Folge 19: Phantombild
41 Min.Ab 12
Lois gerät in große Gefahr. Maxwell Lord, bekannt als der schwarze König und Mitglied von "Checkmate" hat es sich zum Ziel gemacht, alle Außerirdischen auf der Erde auszulöschen, was auch den "Fleck" betrifft. Und um an diesen heranzukommen, braucht er nun Personen, die ihn kennen - so zum Beispiel auch Lois ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen