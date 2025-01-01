Smallville
Folge 1: Last der Verantwortung
41 Min.Ab 12
Clark hadert damit, dass er im Gegensatz zu seiner Cousine Kara nicht fliegen kann. Jor-El zufolge kommt Clarks Unfähigkeit zu fliegen daher, dass er den Menschen zu nahe steht und sich zu sehr von seinen Freunden beeinflussen lässt. Als Chloe Clark um Hilfe bittet, erinnert er sich an die Kritik seines Vaters und weist seine Freundin zurück.
