Smallville

Last der Verantwortung

WarnerStaffel 9Folge 1
Folge 1: Last der Verantwortung

41 Min.Ab 12

Clark hadert damit, dass er im Gegensatz zu seiner Cousine Kara nicht fliegen kann. Jor-El zufolge kommt Clarks Unfähigkeit zu fliegen daher, dass er den Menschen zu nahe steht und sich zu sehr von seinen Freunden beeinflussen lässt. Als Chloe Clark um Hilfe bittet, erinnert er sich an die Kritik seines Vaters und weist seine Freundin zurück.

