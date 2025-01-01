Smallville
Folge 17: Checkmate
41 Min.Ab 16
Eine Frau wird von bewaffneten Männern angegriffen. Oliver eilt ihr zu Hilfe. Doch die Frau entpuppt sich plötzlich als Tess Mercer und schlägt Oliver nieder. Ihr Auftrag: Oliver zu entführen und ihn der Organisation "Checkmate" übergeben. Chloe bemerkt, dass etwas nicht stimmt, denn zum Zeitpunkt seines Verschwindens fielen zeitgleich alle Überwachungskameras aus. Clark muss nun schnell handeln.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen