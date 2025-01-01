Smallville
Folge 5: Das Spiel beginnt
41 Min.Ab 12
In Mexiko konnte Tess den Unternehmer Oliver Queen ausfindig machen, der nun in ernsthafte Schwierigkeiten gerät. In einem Casino verführt ihn eine schöne Unbekannte namens Victoria zu einem Spiel mit Folgen. Er schluckt eine rote Pille, die ihm einen Filmriss beschert. Am nächsten Tag ist Victoria tot, und Oliver wird vom FBI verhört und des Mordes verdächtigt.
