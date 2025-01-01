Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Im Zeichen des Helden

WarnerStaffel 9Folge 8
Im Zeichen des Helden

Folge 8: Im Zeichen des Helden

41 Min.Ab 12

Die Zwillinge Zan und Jayna sind vom "Fleck" begeistert und wollen ihm bei seinen Heldentaten zur Seite stehen. Doch ihnen fehlt eindeutig die Erfahrung, und das Chaos ist damit programmiert. Kann Chloe ihnen klarmachen, dass sie Clark mit ihrer Unwissenheit nur schaden?

