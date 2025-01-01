Smallville
Folge 8: Im Zeichen des Helden
41 Min.Ab 12
Die Zwillinge Zan und Jayna sind vom "Fleck" begeistert und wollen ihm bei seinen Heldentaten zur Seite stehen. Doch ihnen fehlt eindeutig die Erfahrung, und das Chaos ist damit programmiert. Kann Chloe ihnen klarmachen, dass sie Clark mit ihrer Unwissenheit nur schaden?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen