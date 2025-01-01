Smallville
Folge 12: Helden der Vergangenheit (2)
41 Min.Ab 12
Der Superschurke Icicle ist noch immer auf freiem Fuße und verfolgt weiterhin seinen Plan, die ehemaligen Mitglieder der "Justice Society of America" zu töten. Er muss aufgehalten werden, und so beschließen Clark, Oliver und John Jones, sich mit Dr. Fate, Hawkman und Star Girl zu verbünden.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
