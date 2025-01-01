Smallville
Folge 16: Der Geist aus der Unterwelt
41 Min.Ab 12
Chloe wird von einem Geist der Unterwelt heimgesucht. Auf der Geisterfrau lastet ein schrecklicher Fluch: Sie muss alle Männer, denen sie begegnet, töten. Als Chloe auf Lois trifft, ergreift der Geist von deren Körper Besitz. Lois trifft kurz darauf auf Oliver und bringt nun nicht nur ihn in größte Lebensgefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen